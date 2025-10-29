Овечкин ввязался в драку, вступившись за одноклубника

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (0:1).

Стычка произошла на восьмой минуте третьего периода: защитник "Далласа" Лиан Биксель толкнул хоккеиста "столичных" Джейкоба Чикрана, который нанес бросок по воротам после остановки встречи. Овечкин вступился за одноклубника, что спровоцировало столкновение нескольких хоккеистов. Судьи разняли игроков и не стали никакого наказывать.

Овечкин провел на льду 20 минут, нанес два броска в створ и очков не набрал. Александр остался без результативных действий во второй встрече подряд. В целом в десяти матчах нынешнего сезона россиянин набрал 7(2+5) очков.