Тренер Жамнов прокомментировал дерби «Спартака» с ЦСКА

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов прокомментировал победу в дерби с ЦСКА (3:2) и заявил о важности настроя на матч.

– Является ли для Вас эта победа более ценной, учитывая, каким тяжёлым был третий период – когда приходилось много терпеть, и было много атак от соперника?

– Как говорится, дерби есть дерби – и любая победа, она очень важна в таких матчах. Особенно с таким соперником, как ЦСКА. Ясно, что третий период начал складываться не так, как мы хотели бы – появилась нервозность. «Трясогузка» какая-то пошла у некоторых игроков, поэтому хорошо, что была рекламная пауза – она нам чуть помогла, чтобы поговорить с ребятами.

– Стоит отметить, что «Спартак» под Вашим руководством очень удачно играет против ЦСКА, по статистике очных встреч. Есть ли у Вас какое-то объяснение этому?

– Сразу скажу – нет. Знаете, мне было бы приятно, если бы со всеми командами у нас складывалось хорошо. Пока складывается так, но еще раз говорю – здесь больше зависит от настроя игроков и того, насколько правильно они играют и выполняют игровое задание. Любая игра начинается 50-на-50, со счёта 0:0 – и кто сыграет правильно, кто больше отдастся игре, тот обычно и побеждает. Бывают, конечно, исключения, если где-то не повезло – но в основном, кто больше хочет победить, тот и побеждает, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.