Евгений Малкин установил рекорд века в НХЛ. В последний раз такое делали 55 лет назад

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился результативной передай в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (4:1) и снова вписал своё имя в историю.

© Чемпионат.com

Малкин принял участие в голе Бенжамина Киндела и довёл свои показатели сезона-2025/26 до 17 очков (3+14) — это лучший результат среди игроков в возрасте 39 лет за первые двенадцать матчей сезона за последние 55 лет и повторение второго показателя в истории лиги.

Напомним, в этом матче также отличился другой российский форвард Кирилл Капризов — он стал автором единственной шайбы «Миннесоты».

Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном