"Салават Юлаев" нанес "Адмиралу" пятое поражение подряд в КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над "Адмиралом" из Владивостока со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 8 521 зрителя.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Сучков (3-я и 35-я минуты), Александр Хохлачев (31), Артур Фаизов (31), Александр Жаровский (38) и Ярослав Цулыгин (54). У проигравших отличился Степанов Старков (37).

"Адмирал" потерпел пятое поражение подряд. Последнюю победу команда одержала 15 октября дома против тольяттинской "Лады" (6:1). После этого "Адмирал" проиграл на своем льду московскому "Спартаку" (3:4 Б) и череповецкой "Северстали" (1:4), а также дважды в гостях уступил казанскому "Ак Барсу" (3:5, 2:3 ОТ).

Для уфимского клуба это четвертая победа кряду. Ранее "Салават Юлаев" дома победил челябинский "Трактор" (3:2), а затем на выезде переиграл новосибирскую "Сибирь" (5:2) и нижнекамский "Нефтехимик" (2:1).

"Салават Юлаев" занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, "Адмирал" - 10-е. На счету команд по 16 очков по итогам 19 и 17 матчей соответственно. Следующую игру команды вновь проведут между собой - 31 октября в Уфе.

В другом матче игрового дня омский "Авангард" дома одолел казахстанский "Барыс" (4:3). Главный тренер гостей Михаил Кравец провел 400-й матч в КХЛ в качестве наставника.