Овечкин повторил личный антирекорд результативности

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 10-й матч в текущем сезоне с «Даллас Старз» (0:1) и не смог отметиться заброшенной шайбой. На данный момент на его счету лишь два гола в сезоне. Овечкин в стартовых 10 встречах сезона в карьере ни разу не забивал меньше, но трижды останавливался на отметке в две шайбы.

В сезоне-2008/2009 Овечкин забросил две шайбы за 11 матчей. В общей сложности в том сезоне россиянин забил 56 голов — это второй лучший результат в карьере форварда.

В сезоне-2012/2013 за стартовые 10 матчей Овечкин забил только два гола, в итоге завершив регулярный чемпионат с 32 шайбами в 48 встречах.

В сезоне-2023/2024 был установлен личный антирекорд. Овечкин открыл счёт своим голам лишь в пятом матче сезона. В итоге за первые 12 матчей российский форвард забросил только две шайбы. В том сезоне Овечкин забил 31 гол в 79 матчах — антирекорд для россиянина в НХЛ.