Просветов отразил больше 30 бросков в матче АХЛ за фарм-клуб «Калгари»

Иван Просветов отразил все 33 броска в матче АХЛ за фарм-клуб «Калгари».
«Рэнглерс» обыграли «Эбботсфорд» (3:0) в игре регулярного чемпионата. На счету Просветова стало 2 победы в 4 матчах при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,49.
По шайбе забросили защитник Ян Кузнецов и форвард Айдар Суниев. Даниил Мироманов и Матвей Гридин не отметились результативными действиями за фарм «Калгари».
В составе фарм-клуба «Ванкувера» без очков остались Николай Кныжов и Виталий Кравцов.
