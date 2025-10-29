«Барыс» едва не отыгрался с 1:4, но уступил «Авангарду» в Омске

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

© ХК «Авангард»

На 15-й минуте первого периода Константин Окулов открыл счёт во встрече. За шесть секунд до конца игрового отрезка Константин Окулов забросил вторую шайбу хозяев, оформив дубль. На восьмой минуте второго периода Дмитрий Рашевский сделал счёт 3:0. Через 21 секунду Мэйсон Морелли забил первый гол гостей в игре. На 13-й минуте периода Дамир Шарипзянов забросил четвёртую шайбу «ястребов» во встрече. На 15-й минуте третьего периода Мэйсон Морелли оформил дубль, сделав счёт 4:2. Менее чем через минуту Кирилл Савицкий сократил отставание гостей до минимума, но на большее гостей не хватило.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Нефтехимиком» дома 1 ноября. «Барыс» 31 октября в гостях сыграет с «Трактором».