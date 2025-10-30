Губерниев предположил, сколько еще будет играть Овечкин

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев оценил текущий уровень игры капитана «Вашиингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 40-летний российский нападающий набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах. На его счету 899 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Текущий сезон является последним по действующему контракту россиянина со столичным клубом НХЛ.

«Было ясно, что Овечкин ещё продолжит карьеру. И не факт, что в России. Александр по-прежнему в прекрасной форме, радует всех нас. Он ещё несколько добрых лет поиграет в НХЛ. А потом, возможно, и вернётся в наш чемпионат», – цитирует Губерниева «Всепроспорт».

Ранее Овечкин заявлял о желании провести последний сезон в карьере за московское «Динамо».