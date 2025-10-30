Джон Таварес стал пятым действующим хоккеистом с 500+ голами в НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес забил свой 500-й гол в НХЛ. Канадский форвард отличился в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:6) и стал пятым действующим хоккеистом, добравшимся до отметки в 500 голов в НХЛ.

Среди действующих хоккеистов минимум 500 голов забили: Евгений Малкин — 517, Стивен Стэмкос – 583, Сидни Кросби – 633, Александр Овечкин – 899. Отметим, что наиболее близок к попаданию в этот список нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейна, в активе которого 494 шайбы.

В истории лиги Таварес стал 49-м хоккеистом с 500 голами в НХЛ. Джон набрал 1128 (500+628) очков в 1195 матчах в НХЛ.