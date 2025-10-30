Павел Попов: «Мой сын погиб на СВО, у него осталось трое детей. Поэтому продаю хоккейные награды»

Бывший менеджер сборной России по хоккею Павел Попов заявил «Матч ТВ», что продает золотую медаль чемпионата мира для того, чтобы помочь семье сына — бывшего игрока КХЛ Дмитрия Попова, который погиб на СВО.

Экс-менеджер сборной России продает награды из-за гибели сына на СВО
© ХК ЦСКА

Ранее на сайте аукциона «Литфонда» ранее сообщалось, что 6 ноября будет представлено несколько лотов «из собрания генерального менеджера сборной России Павла Попова», в том числе золотая медаль с чемпионата мира по хоккею 2009 года. Также в списке лотов часы Hublot, специально изготовленные для победителей Кубка Гагарина в составе петербургского СКА в 2015 году, часы Aviator к 85‑летию общества ЦСКА и часы Tissot, заказанные ФХР в честь победы сборной в Евротуре в 2008 году.

Позже в ФХР сообщили «Матч ТВ», что Попов не занимал в сборной пост генерального менеджера. Национальную команду в сезоне‑2008/09 возглавлял Вячеслав Быков, а его помощником был Захаркин.

— Я на самом деле работал в сборной России по хоккею. Как помните, в октябре 2008 года умер Алексей Черепанов, а генеральным менеджером сборной был Анатолий Бардин из «Авангарда». Он подал в отставку, а я работал спортивным директором сборной. И я стал исполняющим обязанности генменеджера. Работал на этапах Евротура в сезоне‑2008/09, там во всех программках меня представляли как менеджера. Но на чемпионат мира я не поехал. После победы в Берне в 2009 году мне от сборной Игорь Захаркин вручил золотую медаль. Тренеры посчитали, что в том сезоне я внес свой вклад в подготовку национальной команды. Вы бы о другом писали. Мой сын Дмитрий Попов играл в МХЛ, ВХЛ и в КХЛ — за «Автомобилист». Воспитанник ЦСКА, занимался в школе с 6 до 16 лет. Потом его обменяли в «Спартак», где он стал чемпионом России в составе молодежной команды 1990 года рождения. Играл со многими известными ребятами, которые сейчас выступают в КХЛ — с тем же Дмитрием Кугрышевым. А еще — с Дмитрием Куликовым, который выиграл два Кубка Стэнли с «Флоридой». Они вместе выступали за сборную Москвы. А с Никитой Филатовым он в ЦСКА до 16 лет вообще играл в одной тройке. Мой сын закончил с хоккеем в 28 лет. Через два года началась СВО, и Дима пошел добровольцем на фронт. Попал в спецназ ВДВ — 76‑я псковская гвардейская воздушно‑десантная дивизия. Награжден орденом Мужества, медалью за отвагу, Георгиевским крестом. При взятии Работино погиб. Спасибо ЦСКА — сыну в клубе устроили прощальный вечер, устанавливают стелу в детской хоккейной школе. В армейской команде подошли по‑человечески к этой трагедии. Я поэтому и продаю хоккейные награды. У сына осталось трое детей — мои внуки. У меня своих еще двое детей, еще брат‑инвалид. За последние два года у меня умерли отец, мама и сын погиб. Вот и всё. И зачем мне эта хоккейная коллекция нужна? С собой ее на тот свет не заберешь. У меня у самого проблемы с сердцем. Заботиться нужно о живых, — сказал Попов корреспонденту «Матч ТВ».
