Экс-менеджер сборной России продает награды из-за гибели сына на СВО

Бывший менеджер сборной России по хоккею Павел Попов заявил «Матч ТВ», что продает золотую медаль чемпионата мира для того, чтобы помочь семье сына — бывшего игрока КХЛ Дмитрия Попова, который погиб на СВО.

© ХК ЦСКА

Ранее на сайте аукциона «Литфонда» ранее сообщалось, что 6 ноября будет представлено несколько лотов «из собрания генерального менеджера сборной России Павла Попова», в том числе золотая медаль с чемпионата мира по хоккею 2009 года. Также в списке лотов часы Hublot, специально изготовленные для победителей Кубка Гагарина в составе петербургского СКА в 2015 году, часы Aviator к 85‑летию общества ЦСКА и часы Tissot, заказанные ФХР в честь победы сборной в Евротуре в 2008 году.

Позже в ФХР сообщили «Матч ТВ», что Попов не занимал в сборной пост генерального менеджера. Национальную команду в сезоне‑2008/09 возглавлял Вячеслав Быков, а его помощником был Захаркин.