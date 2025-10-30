Хоккеист СКА поздравил экс-одноклубника с дебютной шайбой в НХЛ

Нападающий петербургского СКА Марат Хайруллин рассказал «Матч ТВ», что поздравил бывшего одноклубника Захара Бардакова, выступающего сейчас за «Колорадо», с первым голом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В среду «Колорадо» обыграл «Нью‑Джерси» в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ — 8:4. Бардаков забросил дебютную шайбу в лиге.

— Ваш бывший одноклубник Захар Бардаков отметился первой заброшенной шайбой в НХЛ. Поздравили?

— Молодец. Да, видел, что он забил. Смотрим хайлайты. Желаем удачи всем ребятам, кто уехал из СКА в НХЛ. Конечно, следим за их успехами. Я его поздравил.

— К себе не зовет?

— Нет, не зовет.

— Общаетесь с уехавшими из СКА в НХЛ Грицюком, Никишиным?

— У них время другое. Поэтому из‑за разницы во времени особо не удается пообщаться. У всех сезон идет, и в принципе нам не до этого. Можем перекинуться парой фраз и все, — заявил Хайруллин «Матч ТВ».