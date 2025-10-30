Фетисов оценил малорезультативный старт Овечкина в новом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал не самый результативный старт российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне. Россиянин забросил лишь две шайбы в 10 матчах и повторил свой антирекорд. В прошлом сезоне за 10 первых матчей Овечкин забросил шесть шайб.

«Идёт только начало регулярного сезона НХЛ, сыграно всего 10 игр. Главная задача для Саши — набрать оптимальную форму к его завершению. И хорошо сыграть в плей-офф Кубка Стэнли. И я сейчас не стал бы за него переживать», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».