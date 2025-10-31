Нападающий московского «Динамо» рассказал о предложениях из НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа рассказал, почему летом принял решение не возвращаться в НХЛ, а остаться в столичном клубе.

— В это межсезонье вы хотели вернуться обратно в НХЛ, но что-то пошло не так. Что стало решающим фактором при решении остаться в «Динамо»?

— У меня было несколько предложений из НХЛ, но они не стоили того, чтобы уезжать из России. Я думаю, что на данном этапе «Динамо» — это наилучший вариант для меня. Мне и моей жене нравится жить в Москве, так что я не так долго раздумывал перед тем, как продлить контракт с клубом. Кроме того, у нас практически полностью сохранился состав, так что мне не пришлось привыкать к чему-то новому. Я невероятно счастлив каждое утро приходить на каток и играть за «Динамо».

— Вы получали предложения от других клубов КХЛ в это межсезонье?

— Нет. Так или иначе, я бы не перешёл в любую другую команду КХЛ, даже если бы мне предложили лучшие условия. Просто не представляю себя в другом клубе.

— Можно ли сказать, что одна из причин, по которой вы остались в КХЛ — это желание завоевать Кубок Гагарина?

— Разумеется! В прошлом году мы впервые за 12 лет вышли в полуфинал плей-офф, и теперь наши болельщики будут ждать от нас большего. Это именно та атмосфера, в которой я хочу играть. У нас есть незавершённые дела, так что в этом году мы сделаем всё для того, чтобы порадовать болельщиков. У нас сохранился костяк, все ребята подлечили свои травмы. Надеюсь, что мы приблизимся к плей-офф в наилучшей форме. Мы голодны до побед, так что Кубок Гагарина — это цель №1 для каждого игрока «Динамо», — цитирует Комтуа Metaratings.ru.

Канадский нападающий выступает за «Динамо» с сезона-2024/2025. Ранее форвард выступал в НХЛ – с 2018-го по 2023-й год он играл за «Анахайм», а в сезоне-2023/2024 представлял «Каролину».