Третьяк объяснил, когда Россию вернут на турниры

Владислав Третьяк заявил, что Россию не вернут на турниры, пока не кончится СВО.

Национальные команды России отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

«Думаю, нам спрашивать у ИИХФ о возвращении сборных России на турниры бесполезно, если нас даже не приглашают на конгрессы, мы только участвуем в них онлайн.

Нам дали понять, что пока не кончится специальная военная операция, нас не допустят ни при каких вариантах», – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.