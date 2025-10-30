Хоккеист Кузнецов рассказал, на что потратил первую зарплату

Форвард магнитогорского "Металлурга" Евгений Кузнецов вспомнил, как начиналась его карьера, и рассказал, что купил на первую зарплату.

© Российская Газета

Правда, что в школе вас считали инвалидом, потому что вы постоянно придумывали себе болезни, чтобы заниматься хоккеем?

Евгений Кузнецов: Сейчас уже можно сказать. У меня по сути всего три класса образования. Так-то я закончил школу, но пропускал очень много. А школа была жесткая. Нельзя было прогуливать, потом на тренировку не пускали. Но спасибо тренерам, которые видели, что я каждый день по семь-восемь часов проводил на льду с клюшкой, был таким "сыном стадиона", и делали мне поблажки. Спасибо матери, которая в какой-то момент все поставила на кон. Мол, если школа мешает хоккею, надо бросать школу. Конечно, это неправильно, но я вытащил золотой билет. Это как выиграть в лотерею. Понятно, сейчас я очень много внимания уделяю учебе детей. Мой путь - один шанс из миллиарда, не надо его повторять.

Понимали в детстве, как высоки ставки?

Евгений Кузнецов: Я вообще ничего не понимал. Помню, нам платили 3800 рублей, и это такие сумасшедшие деньги были. Самый счастливый день, когда с мамой в бухгалтерию за стипендией ходили. Потом, когда постарше стал, ее до 12-15 тысяч повысили. В 17 лет у меня 42 тысячи была зарплата. Вот это бабки! (смеется) Половину маме отдавал, естественно. Но 20 тысяч в месяц все равно оставалось. Ездил тогда на трамвае, проезд шесть рублей, а в голове крутится - блин, я богатый. А самое главное, что я эти деньги не просаживал. Ходил, может, в компьютерный клуб за 12 рублей. Потом уже побольше денег стало. Как появилась возможность, сразу родителям квартиру купил. Потом себе. Потом жена, свадьбу сыграли. Но это отдельная история.

Что купили на первую зарплату?

Евгений Кузнецов: Поехали, взяли стиральную машину, микроволновку. Плиту дома поменяли. Вот это были первые мои траты. Помню, покупали в торговом центре, который в километре от дома. Всю технику пришлось на себе тащить, потому что на доставку денег уже не хватило (смеется). Представляете, дома не было стиральной машинки! Столько всего легло на мамины плечи! И только сейчас понимаешь, что родители сделали для меня.

Полностью интервью с Евгением Кузнецовым читайте на сайте "РГ" в ближайшее время.