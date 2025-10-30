Инсайдер оценил обвинения одного из тренеров «Вашингтона» в насилии

Эллиотт Фридман оценил обвинения одного из тренеров «Вашингтона» в насилии.

41-летний специалист был отстранен НХЛ в начале сентября из-за расследования обвинений в домашнем насилии. 26 октября лига продлила бан до конца сезона, а «Вашингтон» уволил тренера.

Сообщалось, что Лав отрицает факт противоправных действий со своей стороны и будет обжаловать решение НХЛ.