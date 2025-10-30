Тренер прокомментировал признание игрока «Спартака» в употреблении наркотиков

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков отреагировал на заявление хоккеиста московского «Спартака» Ивана Морозова, признавшегося в употреблении наркотиков, передает Legalbet.

«История с Морозовым — удар по нашему хоккею? С одной стороны, да, с другой — мы не прячемся, мы за чистый вид спорта. Как бы к нам не относился весь мир, мы делаем свое дело», — сказал Быков.

Случай с положительным допинг-тестом Морозова стал четвертым в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за последние несколько месяцев. До этого допинг-пробы показали положительный результат у хоккеистов ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.