Ротенберг проведет мастер-класс для юниорской сборной России

Ротенберг проведет мастер-класс для сборной России U18: «Основное внимание уделим развитию индивидуальных качеств и повышению мастерства»
«3 ноября в Москве в спортивном комплексе «Молодежка» пройдет мастер-класс под руководством главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга для юниорской сборной России (U18). В преддверии ежегодного международного турнира «Кубок Будущего» хоккеисты, вызванные в юниорскую сборную, получат уникальную возможность поработать в формате мастер-класса, где основное внимание будет уделено развитию индивидуальных качеств и повышению уровня профессионального мастерства. Отдельный акцент будет сделан на упражнениях, которые направлены на улучшение выносливости, дыхания, координации и силовой базы, то есть именно тех компонентов, которые позволяют хоккеисту держать высокий темп на протяжении всей игры и быть готовым к самым тяжелым сменам», – сказано в сообщении бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга.
