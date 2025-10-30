Фетисов оценил результативность Овечкина в этом сезоне НХЛ

Фетисов об Овечкине: «900‑й гол он забьет по‑любому. Надо готовиться к плей‑офф, чтобы постараться выиграть Кубок Стэнли»
Вячеслав Фетисов оценил результативность Александра Овечкина в этом сезоне НХЛ.
40-летний капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах текущего чемпионата. Всего на счету Овечкина 899 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
«900‑й гол он забьет по‑любому. Думаю, в его состоянии сейчас надо готовиться к плей‑офф, чтобы постараться выиграть с командой Кубок Стэнли. Обязательно наберет свой ход и будет забивать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
