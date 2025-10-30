Орлов и Гараев могут покинуть «Сочи», сообщило агентство WInners: «Принято совместное решение о поиске вариантов обмена»

Амира Гараев и Михаил Орлов могут покинуть «Сочи».

Два хоккеиста могут покинуть «Сочи»
В текущем сезоне FONBET КХЛ 24-летний Гараев провел 4 игры и набрал 1 (1+0) очко, у 33-летнего Орлова 2 (1+1) результативных действия в 10 матчах.

«По итогам переговоров с хоккейным клубом «Сочи» принято совместное решение о начале поиска возможных вариантов обмена Амира Гараева и Михаила Орлова. Оба игрока продолжают тренировочный процесс в составе команды и сохраняют полную готовность к выполнению игровых задач. В настоящее время мы сосредоточены на поиске оптимальных решений для дальнейшего развития карьеры хоккеистов», – сказано в сообщении агентства WInners.
