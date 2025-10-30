Министр спорта Татарстана высказался о рекордной победной серии «Ак Барса»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал рекордную победную серию «Ак Барса» из 11 матчей.

— Много было скепсиса в начале сезона, но ребята выдали невероятную серию из 11 побед. Вишенкой на торте стал матч с лидером конференции «Металлургом». Игра прошла на невероятных скоростях, на одном дыхании. Надо отдать должное и «Металлургу», команда играла достойно, но один из лучших своих матчей провёл наш голкипер Тимур Билялов — «намертво» все возможности для соперника поразить ворота.

Радует, что отличился наш молодой воспитанник Радэль Замалтдинов. Рад за Михаила Фисенко, сыгравшего 700‑й матч в КХЛ. Но самые главные цифры были зафиксированы на табло. Надеюсь, «Ак Барс» продолжит свою поступь, в команде хороший драйв и настроение. В тренерском штабе произошла небольшая коррекция, пришёл Константин Шафранов, и сразу у команды пошла игра в большинстве. Зрители радуются игре «Ак Барса», в восторге от результатов. Понятно, что это только регулярный чемпионат, но для нас очень важно, что команда побеждает. Хоккей в республике любят и ценят.

— Хорошо, что руководители клуба не прислушались к просьбам болельщикам уволить главного тренера?

— Всегда надо быть рациональным с точки зрения принятия решений, на эмоциях можно сделать неправильный шаг. Мудрость президента «Ак Барса», руководителей клуба в том, что они не стали рубить с плеча, а дали Анвару Рафаиловичу работать дальше. Он достойный специалист, у него компетентный тренерский штаб. Да, в начале сезона шла притирка, было непросто, но команда собрала волю в кулак и выдала рекордную победную серию.

Поздравляю команду пока с этим достижением, надеюсь, она продолжится в домашней игре с «Ладой». Все понимают, что будет непросто, что подобный результат будет накладывать определённую ответственность и нервозность на ребят, что соперники постараются прервать серию, — цитирует Леонова «Матч ТВ».