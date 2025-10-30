«Ак Барс» установил клубный рекорд по продолжительности победной серии в КХЛ

Казанский «Ак Барс» после разгромной домашней победы над магнитогорским «Металлургом» (4:0) выиграл 11-й матч подряд и установил новый клубный рекорд по победам в регулярке Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

© vprognoze.ru

Ранее казанский клуб ни разу не побеждал в десяти матчах подряд за всю историю КХЛ. В последний раз клуб из Татарстана проигрывал 29 сентября в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (1:4). Благодаря 11-матчевой победной серии казанский «Ак Барс» поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина записали в свой актив по прошествии 21 матча 31 очко.