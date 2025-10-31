Гретцки назвал Кучерова одним из своих любимых хоккеистов в мире

Легендарный канадский экс-хоккеист Уэйн Гретцки поздравил российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова преодолением высоты в 1000 набранных очков в НХЛ.

«Я сейчас нахожусь в Словакии, но очень хочу обратиться к одному из моих любимых хоккеистов в мире. Куч, поздравляю тебя с достижением 1000 очков в НХЛ, ты большой игрок для «Тампы», для лиги, а также для своей родной страны. Ты молодец, и давай, доберись и до 2000 тысяч очков», – сказал Гретцки.

Кучеров добрался до 1000 очков в НХЛ быстрее всех россиян, затратив на это 809 матчей.

Самым результативным игроком в истории НХЛ является Гретцки, записавший на свой счет 2857 баллов.