«Детройт» по буллитам обыграл «Лос‑Анджелес»

«Детройт Ред Уингз» в серии буллитов одержал победу над «Лос‑Анджелес Кингз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в Лос‑Анджелесе завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей в основное время дубль оформил Марко Каспер, одну шайбу забросил Алекс Дебринкэт. У хозяев отличились Алекс Лаферриер и Кори Перри, сделавший дубль. В серии буллитов решающий бросок реализовал Лукас Рэймонд.

«Детройт» с 16 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции, «Лос‑Анджелес» (14 очков) идет шестым на Западе.

В следующем матче «Детройт» в пятницу сыграет на выезде с «Анахайм Дакс», «Лос‑Анджелес» в субботу примет «Нью‑Джерси Девилз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Лаферриер, 32:39 (мен.). Перри, 57:47. Байфилд, 58:27. Фиала, 64:21 (бол.). — Дебринкэт, 33:22 (бол.). Каспер, 35:46 (бол.), 54:45.