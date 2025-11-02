«Детройт» по буллитам обыграл «Лос‑Анджелес»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

© Чемпионат.com

В составе победителей сегодня забивали Нико Хишир, Брайан Халонен, а также Доусон Мерсер, записавший на свой счёт дубль.

Автором единственной шайбы хозяев стал российский форвард Андрей Кузьменко.

«Нью-Джерси» после этой победы возглавил Восток с 18 очками, а «Лос-Анджелес» находится на 8-й позиции Запада, имея в своём активе 14 набранных очков. В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Анахаймом», а «Кингз» примет «Виннипег».