Тренер Овечкина рассказал, как хоккеист готовится к сезону

Личный тренер капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП Павел Бурлаченко рассказал о подготовке российского хоккеиста к сезону в НХЛ.

— Как проходила подготовка к этому сезону? Было ли что-то новое в процессе?

— Подготовка любого спортсмена достаточно вариативна. Это не стабильный набор действий, которому нужно чётко следовать. Так не бывает в спорте. Всегда есть свои нюансы и особенности в конкретный момент. Когда спортсмен приходит на очередную тренировку, это оговаривается. И мы всегда строим свою работу, учитывая такие моменты. Есть, конечно же, план упражнений на период, но можем убрать часть, или добавить нечто другое, или увеличить количество повторений, вес и так далее.

Скажем, если Александр пришёл на тренировку, не выспавшись, бессмысленно давать ему тяжёлую работу, которая была у нас запланирована: это будет во вред организму. Более того, можно ещё и травму получить. Поэтому, конечно же, мы убираем часть упражнений, добавляем другие движения, которые ему не повредят.

И в течение долгих лет, которые мы с ним тренируемся, мы учитываем все объективные факторы. Процесс подбора упражнений очень гибкий и изменяется соответственно возрасту, состоянию, даже погоде! Если у нас запланирован длительный кросс, а на улице жара +35, неправильно будет бегать и нагружать сердце под солнцем. Мы всегда можем сделать тренировку более полезной. Не нужно ломать стену головой, всегда есть способ достичь цели более подходящими методами.

— Но всё-таки обычно каждый день тренировки?

— Да, безусловно. Особенно в глубоком подготовительном периоде, когда мы только-только начинаем, шесть дней в неделю он на тренировке со мной. Не каждый день у него есть лёд в начальном периоде подготовки, однако с ОФП обязательно шесть дней. У Александра бывает по две, а то и три тренировки в день. Есть ледовая тренировка и зал после неё, и есть ещё одна вечерняя тренировка. Он очень много тренируется. В этом плане, как и во многих других, он уникальный человек, — цитирует Бурлаченко телеграм-канал команды Овечкина.

Россиянин забросил лишь две шайбы в 10 матчах и повторил свой антирекорд. В прошлом сезоне за 10 первых матчей Овечкин забросил шесть шайб.