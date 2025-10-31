Тренер «Бостона» оценил победный гол Хуснутдинова

Штурм о победном голе Хуснутдинова за «Бостон»: «Я без колебаний выпустил его в овертайме. Он сейчас здорово играет, очень интересно наблюдать»

Марко Штурм оценил победный гол Марата Хуснутдинова за «Бостон».

23-летний форвард забросил решающую шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ). На его счету также 4 выигранных вбрасывания из 5.

«Он очень хорошо играет с тех пор как вернулся в состав. Когда Элиас Линдхольм выбыл, я вернул его в центр, и он был великолепен. За Хуснутдиновым сейчас очень интересно наблюдать, поэтому я без колебаний выпустил его в овертайме», – сказал главный тренер «Бостона» Марко Штурм.
