ХК «Шанхай Дрэгонс» расторг контракт с защитником

Джозеф Душак покинул «Шанхай Дрэгонс».
«Шанхай Дрэгонс» и защитник Джозеф Душак расторгли контракт по соглашению сторон.
В этом сезоне 28-летний хоккеист набрал 8 (0+8) очков при полезности «минус 1» в 16 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:04. Его статистику можно изучить по ссылке.
Ранее сообщалось, что американец продолжит карьеру в «Нефтехимике».
Дегтярев поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Отмечу особую роль Канделаки в становлении канала. Она сформулировала его концепцию, остается его лидером и вдохновителем»
«Шанхай» и Душак расторгли контракт. Защитник набрал 8 очков в 16 матчах сезона КХЛ
Льюис Хэмилтон: «У меня есть одна идея для ТВ-шоу. Еще работаю над парой идей для анимационных фильмов»
Дегтярев поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Отмечу особую роль Канделаки в становлении канала. Она сформулировала его концепцию, остается его лидером и вдохновителем»
«Шанхай» и Душак расторгли контракт. Защитник набрал 8 очков в 16 матчах сезона КХЛ
Льюис Хэмилтон: «У меня есть одна идея для ТВ-шоу. Еще работаю над парой идей для анимационных фильмов»