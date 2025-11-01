ХК «Шанхай Дрэгонс» расторг контракт с защитником

Джозеф Душак покинул «Шанхай Дрэгонс».

© Sports.ru

«Шанхай Дрэгонс» и защитник Джозеф Душак расторгли контракт по соглашению сторон.

В этом сезоне 28-летний хоккеист набрал 8 (0+8) очков при полезности «минус 1» в 16 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:04. Его статистику можно изучить по ссылке.

Ранее сообщалось, что американец продолжит карьеру в «Нефтехимике».