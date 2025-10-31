Ротенберг рассказал, что изобразил бы на 500‑рублевой купюре

Матч ТВиещё 1

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил «Матч ТВ», что на новой купюре номиналом 500 рублей хотел бы видеть великую сборную СССР.

Ротенберг ответил, что хотел бы видеть на 500‑рублевой купюре
© КХЛ

В декабре сборная России проведет международный турнир с участием трех сборных. Кроме российской национальной команды, в Новосибирске с 11 по 14 декабря 2025 года сыграют сборные Белоруссии и Казахстана.

— У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина спросили, что он нарисовал бы на 500‑рублевой купюре.

— И что он ответил?

— Сказал, что нарисовал бы игрушку Лабубу. А что скажет главный тренер сборной России по хоккею?

— Я бы изобразил на купюре фрагмент из хоккейной Суперсерии 1972 года. Это были величайшие матчи, которые изменили мир. И в них приняли участие наши величайшие игроки — Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Александр Якушев… Я бы изобразил нашу великую сборную СССР, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости