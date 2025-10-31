Ротенберг ответил, что хотел бы видеть на 500‑рублевой купюре

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил «Матч ТВ», что на новой купюре номиналом 500 рублей хотел бы видеть великую сборную СССР.

© КХЛ

В декабре сборная России проведет международный турнир с участием трех сборных. Кроме российской национальной команды, в Новосибирске с 11 по 14 декабря 2025 года сыграют сборные Белоруссии и Казахстана.

— У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина спросили, что он нарисовал бы на 500‑рублевой купюре.

— И что он ответил?

— Сказал, что нарисовал бы игрушку Лабубу. А что скажет главный тренер сборной России по хоккею?

— Я бы изобразил на купюре фрагмент из хоккейной Суперсерии 1972 года. Это были величайшие матчи, которые изменили мир. И в них приняли участие наши величайшие игроки — Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Александр Якушев… Я бы изобразил нашу великую сборную СССР, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».