Хоккеист «Динамо» назвал лучшего футболиста в истории

Максим Комтуа считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Хоккеист московского «Динамо» проводит второй сезон в FONBET КХЛ.

– Во многих командах КХЛ игроки вместе смотрят Эль-Класико и Лигу чемпионов. У вас нет такой традиции?

– Думаю, что многие ребята смотрят эти матчи, но мы не собираемся вместе. Лично я стараюсь не пропускать ни одного матча «Барселоны». Наш тренер Вячеслав Козлов – большой фанат «Реала», так что после каждого Эль-Класико мы обмениваемся своими мнениями. Иногда это доходит до ссоры (смеется).

На самом деле, это очень классно. Общие интересы сближают нас как команду. Бывает тяжело погрузиться в чужую культуру, будучи иностранцем, но если у вас есть общие темы для разговора, то это в разы облегчает процесс адаптации.

– Бывали споры о том, кто круче: Месси или Роналду?

– Какие могут быть споры? Месси – лучший игрок всех времен! (Смеется.) На самом деле, эти игроки очень разные. Роналду обладает величайшей трудовой этикой среди всех спортсменов и работает на пределе своих возможностей, а Месси одарен врожденным талантом.

У обоих парней есть чему поучиться, но мне гораздо приятнее наблюдать за игрой Лионеля, – сказал форвард «Динамо» Максим Комтуа.