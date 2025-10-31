Хоккеист «Динамо» назвал лучшего футболиста в истории

«Месси – лучший игрок всех времен, какие могут быть споры? У Роналду величайшая трудовая этика, а Лео одарен талантом». Хоккеист «Динамо» Комтуа о футболистах
Максим Комтуа считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
Хоккеист московского «Динамо» проводит второй сезон в FONBET КХЛ.
– Во многих командах КХЛ игроки вместе смотрят Эль-Класико и Лигу чемпионов. У вас нет такой традиции?
– Думаю, что многие ребята смотрят эти матчи, но мы не собираемся вместе. Лично я стараюсь не пропускать ни одного матча «Барселоны». Наш тренер Вячеслав Козлов – большой фанат «Реала», так что после каждого Эль-Класико мы обмениваемся своими мнениями. Иногда это доходит до ссоры (смеется).
На самом деле, это очень классно. Общие интересы сближают нас как команду. Бывает тяжело погрузиться в чужую культуру, будучи иностранцем, но если у вас есть общие темы для разговора, то это в разы облегчает процесс адаптации.
– Бывали споры о том, кто круче: Месси или Роналду?
– Какие могут быть споры? Месси – лучший игрок всех времен! (Смеется.) На самом деле, эти игроки очень разные. Роналду обладает величайшей трудовой этикой среди всех спортсменов и работает на пределе своих возможностей, а Месси одарен врожденным талантом.
У обоих парней есть чему поучиться, но мне гораздо приятнее наблюдать за игрой Лионеля, – сказал форвард «Динамо» Максим Комтуа.
