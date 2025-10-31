ХК «Водник» погасил задолженность

Архангельский «Водник» выплатил задолженность по зарплате перед игроками и тренерами перед стартом сезона и готовится к чемпионату России по бенди, заявил директор регионального центра спортивной подготовки «Водник» Роман Клобуков.

© ХК «Водник»

Ранее СМИ сообщали о финансовых проблемах у «Водника», появилась информация, что участие команды в Суперлиге под вопросом.

— На этой неделе перед игроками и тренерами погашена задолженность по зарплате. Средства на дальнейшую выплату заработной платы предусмотрены, за что отдельное спасибо губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому. Благодаря оперативным действиям главы региона мы смогли заручиться финансовыми гарантиями от правительства и спонсоров о стабильном участии команды в сезоне Суперлиги, — сказал Клобуков, которого цитирует пресс‑служба «Водника».

В релизе отмечается, что проблемы, с которым столкнулся клуб, решаются поступательно, урегулировать вопрос зарплаты и стартового взноса, команда укомплектовывается необходимым инвентарем.

— Наша команда в полном составе готовится к чемпионату страны. 1 ноября мы планируем выйти на большой лед стадиона «Труд», — сказал главный тренер «Водника» Юрий Погребной.

Первый матч в чемпионате России команда проведет 12 ноября в Архангельске против кировской «Родины».

В прошлом сезоне «Водник» завоевал серебряные медали чемпионата России, в финале уступив кемеровскому «Кузбассу» — 2:10.