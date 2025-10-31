«Салават Юлаев» продлил серию побед до пяти матчей в КХЛ, разгромив «Адмирал»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал крупную победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:0 (3:0, 0:0, 2:0). В матче отличились Джек Родуолд, Александр Хохлачев, Артур Фаизов, а также Девин Броссо и Прохор Корбит, которые забросили дебютные шайбы в составе хозяев.

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд и с 18 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», проигравший шестой матч кряду, с 16 очками располагается на 10‑й строчке.

В следующем туре уфимский клуб примет ярославский «Локомотив», «Адмирал» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». Оба матча пройдут в воскресенье.