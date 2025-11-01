Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на третье поражение клуба подряд

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о сегодняшнем поражении клуба в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», которое стало для его команды третьем кряду.

«Мы потеряли Дюбуа… и после этого, казалось, просто не могли ничего найти. Были отдельные всплески и отрезки, но этого оказалось слишком мало. С теми сочетаниями звеньев, которые мы использовали, нам так и не удалось вернуться к своей игре», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, в предыдущих встречах столичный клуб уступил «Далласу» (0:1) и «Оттаве» (1:7). Сегодняшний матч был проигран со счётом 1:3.