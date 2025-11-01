«Вашингтон» продлил контракт с российским нападающим

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании нового соглашения с российским нападающим Иваном Мирошниченко. Об этом сообщает пресс-служба команды в социальной сети X.

© Соцсети

Новый контракт рассчитан на два сезона. По данным североамериканских СМИ, среднегодовая зарплата 21-летнего хоккеиста составит $925 тысяч.

В данный момент Мирошниченко продолжает выступать за фарм-клуб «Кэпиталз» — «Херши Бэрс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). За последние два сезона в АХЛ россиянин сыграл 102 матча и набрал 67 очков (32 гола и 35 передач).

Параллельно с этим форвард успел закрепиться в основном составе «Вашингтона», где провёл 39 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись 10 (3+7) очками.

До отъезда в Северную Америку Мирошниченко выступал в КХЛ за омский «Авангард», где в 23 матчах записал на свой счёт 4 (3+1) очка.

Мирошниченко считается одним из самых перспективных российских игроков своего поколения. В «Вашингтоне» на него возлагают большие надежды, рассчитывая, что в ближайшие годы он станет важной частью атакующего звена команды наряду с Александром Овечкиным.