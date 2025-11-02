«Амур» обыграл «Адмирал»

Хабаровский «Амур» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей по шайбе забросили Ярослав Лихачёв, Матвей Заседа и Илья Талалуев. У «Адмирала» отличился Даниил Гутик и Егор Петухов.

«Амур» прервал серию поражений из пяти матчей и с 19 очками располагается на седьмом месте в Восточной конференции. «Адмирал» с 16 очками занимает 10‑ю строчку.

Хабаровская команда в следующем матче 5 ноября примет омский «Авангард», «Адмирал» в этот же день встретится дома с магнитогорским «Металлургом».