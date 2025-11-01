Американский хоккеист назвал впечатлившие его блюда русской кухни

Американский форвард клуба КХЛ назвал впечатлившие его блюда русской кухни
Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанк назвал блюда русской кухни, которые его впечатлили. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Игрок выделил борщ.
«Потому что я люблю супы. Также впечатлили пельмени», — добавил американец.
Хоккеист также заявил о желании выучить русский язык.
«Мне нравится обучаться чему-то новому. Это поможет в коммуникации с людьми», — отметил Лабанк.
Форвард подписал контракт с «Шанхай Дрэгонс», базирующимся в Санкт-Петербурге, 8 октября. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых оформил четыре результативные передачи.
