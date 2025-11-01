«Салават Юлаев» подписал контракт с вратарем

Вратарь Илья Коновалов подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано до конца сезона.

- Соскучился уже по хоккею, долго ждал этого предложения. Мне позвонили из «Салавата Юлаева», спросили, готов ли я перейти, я быстро откликнулся и подписал контракт. «Салават» – топ-клуб, большая команда. Ожидания только максимальные, хочу приносить пользу команде, - сказал Коновалов.

Коновалов является воспитанником ярославского «Локомотива». Также в Континентальной хоккейной лиге он выступал за московское «Динамо» и владивостокский «Адмирал».

Всего в КХЛ на его счету 239 матчей, 22 из которых провел на ноль. Коновалов отражал 91,7% бросков, коэффициент надежности его составляет 2,26.