«Барыс» заключил контракт с американским нападающим

«Барыс» заключил односторонний контракт с американским нападающим Максом Уиллманом, соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

Всю свою профессиональную карьеру форвард провёл в Северной Америке. В его статистике числятся 68 матчей в Национальной хоккейной лиге, где он играл за «Филадельфию Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Всего в НХЛ на его счету семь заброшенных шайб и три результативные передачи с показателем полезности «-15».

Последней командой Уиллмана до переезда в Казахстан была «Ютика». В минувшем сезоне в составе «комет» Макс набрал 30 (10+20) очков в 69 встречах регулярного чемпионата АХЛ.