Обладатель Кубка Гагарина заключил контракт с "Сочи"

Обладатель Кубка Гагарина, выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), вратарь Илья Самсонов заключил контракт с "Сочи" до конца сезона. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков.

Права на 28-летнего игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ранее принадлежали "Металлургу".

"Права на Самсонова перешли к "Сочи". С ним заключен контракт до конца сезона", - сказал Исаков.

Воспитанник "Металлурга" Самсонов становился победителем плей-офф КХЛ в 2016 году, а также серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира. В НХЛ он выступал за "Вашингтон" (2019-2022), "Торонто" (202-2024) и "Вегас" (2024-2025).