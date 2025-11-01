ХК «Сочи» расторг контракт с нападающим

Российский нападающий Марк Верба покинул «Сочи», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

© ХК «Сочи»

Соглашение с 27‑летним хоккеистом расторгнуто по соглашению сторон.

Верба перешел в «Сочи» из омского «Авангарда» в сентябре. В составе сочинского клуба форвард сыграл в 13 матчах и забросил две шайбы.

Также россиян выступал за московский «Спартак», владивостокский «Адмирал», столичное «Динамо» и подмосковный «Витязь». Всего в его активе 146 матчей в КХЛ, в которых он набрал 15 очков (10+5).

«Сочи» с 10 очками занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда в воскресенье примет московский «Спартак».

