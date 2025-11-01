Ротенберг уволил тренера клуба МХЛ

Главный тренер клуба МХЛ «Красная Машина-Юниор» Андрей Чеботарев отправлен в отставку.

Чеботарев работал с командой с начала сезона 2025/2026.

Клуб проиграл 16 матчей подряд. Дебютант МХЛ в 16 матчах регулярного чемпионата набрал 1 очко и замыкает турнирную таблицу лиги. По данным портала Eliteprospects средний возраст игроков клуба составляет 17,75 лет.

Андрей Царегородцев назначен исполняющим обязанности главного тренера. В качестве тренера входил в тренерский штаб СМО МХК «Атлант», работал с юниорами в системе «Спартака», в последнее время трудился в школе «Красная Машина-Юниор».

Член совета директоров «Динамо», основатель школы «Красная машина Юниор» Роман Ротенберг летом 2025-го объявил о вхождении «Красной машины Юниор» в структуру московского клуба.

Ротенберг особо отметил, что «вскоре возрастёт число сотен прославленных динамовских воспитанников, ставших олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, все это благодаря укреплению фундамента клубной структуры, ведь детский хоккей - основа успеха на всех уровнях».