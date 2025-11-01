Выяснилось, сколько экс-вратарь «Вегаса» получит по контракту с «Сочи»

28-летний вратарь Илья Самсонов подписал соглашение с южанами на два года после того, как «Сочи» выменял у «Металлурга» права на хоккеиста. Уральцы получили денежную компенсацию.

Самсонов заработает 28 миллионов рублей по договору в этом сезоне, 40 млн рублей – в следующем, сообщил «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Вегас». Он сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков.

Также в НХЛ вратарь играл за «Вашингтон» и «Торонто». В КХЛ Самсонов не играл с сезона-2017/18.