Агент Самсонова рассказал, почему игрок не подписал контракт с топ‑клубом КХЛ

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы вратаря «Сочи» Ильи Самсонова, заявил «Матч ТВ», что топ‑клубам КХЛ не удалось договориться о подписании контракта с 28‑летним голкипером, так как у них не было свободных средств под потолком зарплат.

В субботу «Сочи» объявил о заключении двухлетнего соглашения с Самсоновым, который ранее выступал в НХЛ за «Вегас», «Торонто» и «Вашингтон».

— Многие удивлены, что Илья Самсонов оказался в «Сочи», а не в каком‑то топ‑клубе. Как так получилось?

— У нас есть потолок зарплат, и практически у всех топ‑клубов он исчерпан. Поэтому у них просто не было свободных денег, чтобы подписать еще игрока и выплачивать ему зарплату по контракту.

— Вы можете рассказать, со стороны каких клубов КХЛ был ещё интерес к Илье?

— Как я ответил ранее, у топ‑клубов нет свободных денег, а нарушать регламент они не хотят.

— Не напрягает ли вас лично и Илью тот факт, что вы переходите в клуб, так скажем, без амбиций?

— Почему без амбиций? Я считаю, что «Сочи» — это достаточно хороший клуб, там работает Владимир Васильевич Крикунов и другие опытные руководители. Не считаю, что клуб без амбиций, просто они где‑то прогадали с селекцией, не так отработали в межсезонье. Сейчас же они усиливаются, и думаю, что «Сочи» еще погремит, — сказал Исаков «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Самсонов провел за «Вегас» 29 матчей и отразил 89,1% бросков.

В субботу «Сочи» объявил об уходе Владимира Крикунова с поста главного тренера, специалист остается в клубе в роли консультанта. Команду возглавил Дмитрий Михайлов, ранее работавший старшим тренером.

«Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 18 матчах.

