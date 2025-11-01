В «Металлурге» обосновали решение обменять права на Самсонова в «Сочи»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал обмен с «Сочи», в результате которого южане получили права на вратаря Илью Самсонова, а магнитогорцы – денежную компенсацию.

«Мы внимательно следили за развитием карьеры Ильи Самсонова и постоянно были с ним на связи. Когда стало понятно, что вратарь продолжит карьеру в КХЛ, то стали искать варианты. В итоге пришли к соглашению с ХК «Сочи», и оно устроило все стороны. Конечно, это сложное, но необходимое решение, и мы уверены, что в ХК «Сочи» Илья обретёт свой уровень и выйдет на максимальную мощность», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».