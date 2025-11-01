"Ак Барс" прервал свою серию из 11 побед, проиграв "Ладе"

Казанская команда пропустила решающую шайбу в овертайме

"Ак Барс" прервал свою серию из 11 побед, проиграв в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ "Ладе" из Тольятти. Казанская команда пропустила решающую шайбу в овертайме — игра закончилась со счетом 3:4.

Матч начался с гола гостей — отличился нападающий Евгений Грошев. "Ак Барс" быстро отыгрался, реализовав большинство: фрвард Илья Сафонов удачно подправил шайбу на пятачке, восстановив равенство в счете.

На 20-ой минуте хозяева льда вышли вперед благодаря броску Кирилла Семенова. Однако "Лада" усилиями форварда Ивана Романова опять сравняла счет. Уже на 38-ой минуте Семенов оформил дубль и вновь вывел "Ак Барс" вперед, но гости смогли отыграться — гол забил Андрей Обидин.

Так игра вышла в овертайм. "Лада" смогла реализовать выход три в одного и одержала победу в напряженно игре.