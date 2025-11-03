Депутат Журова не стала ничего советовать Овечкину по поводу карьеры в политике

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не переживает из‑за своей результативности на старте регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард забил два гола в первых 12 матчах сезона. Такая статистика была у него один раз за всю карьеру — в сезоне‑2023/24. Тогда Овечкин завершил регулярный чемпионат с 31 голом в 79 играх. — Да, у нас не лучший отрезок. Нужно просто продолжать работать, и результат придет. Нужно просто выходить на лед и сделать для своей команды все, что в твоих силах. Просто не нужно забивать голову мыслями об этом. Два гола в 12 матчах? Не стоит слишком переживать по этому поводу, иначе ты просто будешь давить сам на себя. Конечно, я думаю об отметке в 900 голов. Никто ее не достигал. Было бы приятно стать первым, кто это сделал, — сказал Овечкин, слова которого приводит пресс‑служба «Кэпиталз» в соцсети. В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Всего на счету 40‑летнего россиянина 899 шайб в регулярных чемпионатах.