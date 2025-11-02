Овечкин повторил худший старт в карьере НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин повторил худший старт в карьере Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 2 ноября «Вашингтон» на выезде проиграл «Баффало Сэйрбз» — 3:4. Основное время завершилось ос счетом 3:3, исход матча решился в серии послематчевых буллитов. Овечкин не сумел отличиться результативными действиями по ходу игры, а также не реализовал свой буллит.

Безголевая серия хоккеиста достигла уже четырех матчей. В первых 12 играх регулярного чемпионата Овечкин оформил всего два гола, что стало для него повторением его худшего старта в Национальной хоккейной лиге. Такой же старт хоккеист выдал в сезоне-2023/24, в котором в итоге забросил 31 гол в 79 матчах — антирекорд для россиянина в НХЛ.

Овечкин — единственный россиянин, который преодолел отметку в 1500 матчей в НХЛ. Это произошло в октябре 2025 года.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на домашней арене 6 ноября с «Сент-Луис Блюз». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит 3:30 по московскому времени.