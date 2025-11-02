Олимпийский чемпион оценил наказание для употребившего наркотики хоккеиста «Спартака»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил наказание для хоккеиста «Спартака» Ивана Морозова, признавшегося в употреблении наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Каменского, он положительно относится к сокращению срока дисквалификации для игрока, добавив, что Морозову стоит продолжать тренировки.

«Все мы в жизни ошибаемся. Будем надеяться, что это будет его последняя ошибка, которую он совершил. Думаю, что парню нужно играть в хоккей, поэтому здорово, что разум восторжествовал. Теперь все будет зависеть от него», — заявил он.

Ранее Морозов в социальных сетях признался в употреблении кокаина. Спортсмен извинился перед руководством «Спартака», болельщиками и партнерами, отметив, что полностью раскаивается в поступке, а также заявил, что проходит терапию и получает помощь специалистов.

После этого Морозова отстранили от игр на срок в четыре года. Позднее стало известно, что срок дисквалификации сократили до одного месяца.

Об отстранении 25-летнего хоккеиста за нарушение антидопинговых правил стало известно в сентябре. В «Спартаке» рассказали, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило в пробе игрока запрещенное вещество, и заявили, что Морозов не будет допускаться до тренировок, пока не завершится расследование.