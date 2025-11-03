«Филадельфия» проиграла «Калгари» в матче НХЛ

Хоккеисты «Филадельфия Флайерз» дома проиграли «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоялась в Филадельфии и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Дубль Джонатана Юбердо принес победу «Калгари».

Трэвис Конекны отличился у «Флайерз». Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не набрал очков. Мичков не может забить на протяжении восьми матчей. В активе 20‑летнего россиянина 6 (1+5) очков в 12 играх.

«Филадельфия» с 13 очками опустилась на 16‑е место в Восточной конференции. «Калгари» (8) находится на 16‑й позиции Запада. НХЛ.

Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Конекны, 44:20. — Юбердо, 22:15, 47:04.