Минское «Динамо» обыграло ЦСКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ

Минское «Динамо» обыграло московское ЦСКА в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев льда. Авторами голов в третьем периоде стали Илья Усов и Станислав Галиев.

«Динамо» выиграло пятый матч подряд и с 29 очками занимает третье место в Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение кряду и с 22 баллами располагается на восьмой строчке на Западе.

В следующем матче минчане 6 ноября сыграют дома с казанским «Ак Барсом», а ЦСКА в этот же день примет нижегородское «Торпедо».

Прямые трансляции матчей Фонбет чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Усов, 54:01. Галиев, 59:28.